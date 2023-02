La valeur du jour à Wall Street - Meta flambe : bonnes nouvelles sur les coûts et la rémunération des actionnaires

(AOF) - 2023 s’annonce sous de meilleurs auspices pour Meta, maison-mère de Facebook, dont la capitalisation avait fondu de plus de 60% en 2022. Son action est propulsée en hausse de 23,64% à 189,32 dollars, se classant à la deuxième place de l’indice S&P 500. Les investisseurs saluent le programme de rachat d’actions de 40 milliards de dollars et des perspectives rassurantes. Ses prévisions de revenus pour le premier trimestre sont en ligne avec les attentes et elles s’accompagnent d’une réduction de ses dépenses.

Au quatrième trimestre, Meta a vu son bénéfice net chuter de 55% à 4,65 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. Les comptes ont été pénalisés par 4,2 milliards de dollars de charges de restructuration après l'annonce en novembre de la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs. Il s'agit de la première grande vague de licenciements de son histoire. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3 dollars.

La division Reality Labs, qui regroupe les produits, les logiciels et les contenus liés à la réalité augmentée et virtuelle, a généré 727 millions de dollars (- 17%) de revenus et engendré une perte opérationnelle de 4,28 milliards de dollars contre 3,3 milliards un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part reculé de 4% à 32,16 milliards de dollars, mais il a dépassé le consensus s'élevant à 31,53 milliards. Autre bonne nouvelle, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a progressé de 4% pour atteindre 2 milliards.

Mais les analystes ont surtout apprécié la réduction des prévisions de dépenses de la société.

" Nous prévoyons que nos dépenses totales pour l'ensemble de l'année 2023 se situeront dans une fourchette de 89 à 95 milliards de dollars, ce qui représente une baisse par rapport à nos prévisions précédentes de 94 à 100 milliards de dollars, en raison du ralentissement de la croissance prévue des charges salariales et du coût des revenus " a déclaré le Directeur financier, David Wehner. Le marché anticipait 95,5 milliards de dollars de dépenses.

Le groupe s'attend à ce que les revenus du premier trimestre 2023 soient compris entre 26 et 28,5 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 27,3 milliards de dollars.

Meta prévoit maintenant d'enregistrer des charges de restructuration estimées à 1 milliard de dollars en 2023, liées à la consolidation de ses bureaux. Il s'agit d'une baisse par rapport à son estimation précédente de 2 milliards de dollars, car le groupe a enregistré une partie des charges au quatrième trimestre de 2022.

" Nous pourrions encourir des charges de restructuration supplémentaires à mesure que nous progressons dans nos efforts d'efficacité ", a cependant prévenu David Wehner.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.