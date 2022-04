La valeur du jour à Wall Street - Meta évite le pire : les investisseurs soulagés

(AOF) - L'action Meta, maison-mère de Facebook, bondit de 18,98% à 193,93 dollars, sa performance au premier trimestre n'ayant pas été aussi mauvaise qu'anticipé. Le titre avait été lourdement sanctionné pour ses résultats du quatrième trimestre, qui avaient été pénalisés par une concurrence intense et la fonctionnalité de l'iOS 14 limitant l'utilisation des données des utilisateurs pour le ciblage publicitaire. Après avoir enregistré en fin d'année 2021, la première baisse du nombre d'abonnés de son histoire, Meta a renoué avec la croissance en début d'année.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a progressé de 4% à 1,96 milliard alors que le marché anticipait 1,94 milliard.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 7% à 27,9 milliards de dollars. Une progression bien faible par rapport aux trimestres précédents et ressortant en dessous du consensus s'élevant à 28,30 milliards. Les ventes publicitaires se sont élevées à 27 milliards de dollars, soit une croissance de 6%, en net ralentissement par rapport au trimestre précédent (+20%). Le marché prévoyait 27,6 milliards de dollars. L'activité a été pénalisée par le début de la guerre en Ukraine.

Les profits ont en revanche dépassé les attentes. Meta a cependant vu son bénéfice net reculer de 21% à 7,465 milliards de dollars, soit 2,72 dollars par action. Le consensus s'élevait à 2,54 dollars par action.

La division Reality Labs, qui regroupe les produits, les logiciels et les contenus liés à la réalité augmentée et virtuelle, a généré 695 millions de dollars (+30%) de revenus et engendré une perte opérationnelle de 2,96 milliards de dollars contre -1,83 milliard un an auparavant.

Les perspectives d'activité se sont aussi avérées décevantes. Les revenus pour le trimestre en cours sont anticipés entre 28 et 30 milliards de dollars. Wall Street cible plus de 30 milliards de dollars.

" Les résultats du premier trimestre et les perspectives du deuxième trimestre de Meta sont essentiellement conformes aux attentes récemment réduites, et nous sommes soulagés de constater qu'ils ne sont pas pires que ce que nous craignions " a commenté JPMorgan. Le broker reste Neutre

