La valeur du jour à Wall Street - Meta confronté à des perspectives incertaines

(AOF) - Meta Platforms (-4,39% à 286,37 dollars) affiche l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500, l'incertitude sur les perspectives l'emportant sur des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, la directrice financière, Susan Li, a prévenu que les perspectives de revenus pour 2024 sont incertaines . "Nous sommes très dépendants de la volatilité du contexte macroéconomique" a-t-elle précisé.

S'agissant du trimestre en cours, la firme californienne prévoit un chiffre d'affaires compris entre 36,5 milliards de dollars et 40 milliards de dollars, à comparer aux attentes du marché : 39,5 milliards de dollars.

Jefferies note que cette fourchette est inhabituellement large et suggère un ralentissement potentiel en son milieu par rapport à la croissance du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Elle s'est élevée à 23% en glissement annuel (21% hors effets de change).

Les comptes du propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp ont cependant surpris favorablement au troisième trimestre. Le bénéfice net s'est envolé de 164% à 11,58 milliards de dollars, soit 4,39 dollars par action. Les analystes visaient en moyenne 3,64 dollars.

Le chiffre d'affaires a progressé de 23% à 34,15 milliards de dollars contre un consensus de 33,52 milliards de dollars. La marge opérationnelle est passée en un an de 20% à 40%.

La firme de Mark Zuckerberg revendique 3,05 milliards d'utilisateurs actifs mensuels en septembre, en progression de 3%.

Meta Platforms prévoit que ses dépenses totales pour 2023 seront de l'ordre de 87 à 89 milliards de dollars, en repli par rapport à sa fourchette précédente de 88 à 91 milliards de dollars. Elles sont attendues entre 94 et 99 milliards de dollars l'année prochaine.

