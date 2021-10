La valeur du jour à Wall Street Merck & Co bondit grâce à un médicament anti-Covid prometteur

(AOF) - Merck & Co bondit de plus de 8% à 70,99 dollars à Wall Street. Dépassé dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, le laboratoire américain prend sa revanche dans les traitements contre le virus et ses nombreux variants. L'enjeu est d'importance car les traitements actuels peine à convaincre. Or, Merck a annoncé des résultats très positifs pour son traitement expérimental par voie orale baptisé molnupiravir.

Il réduirait d'environ 50% le risque d'hospitalisation ou de décès chez les patients adultes à risque atteints du Covid léger à modéré.

Ce résultat est la conclusion d'une étude intermédiaire de phase 3.

La société prévoit maintenant de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour le traitement auprès de la FDA et la sollicitera également auprès d'autres organismes de réglementation dans le monde.

Merck prévoit de produire 10 millions de traitements d'ici la fin de l'année et d'en produire davantage en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.