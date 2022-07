La valeur du jour à Wall Street - Même sous contraintes, Apple fait mieux que prévu

(AOF) - L'action Apple (+3,32% à 162,57 dollars ) affiche l'une des plus fortes hausses de l’indice Dow Jones. Le groupe technologique a finalement moins souffert que prévu de contraintes d'approvisionnement. Elles ont amputé ses revenus d’un peu moins de 4 milliards de dollars, après que le groupe a prévenu que ces problèmes de supply chain pourraient les réduire de 4 à 8 milliards de dollars. Si ceux-ci ont touché particulièrement les Mac, ils ont relativement épargné les iPhone.

La firme à la pomme a généré au troisième trimestre, clos fin juin, un bénéfice net de 19,44 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, contre respectivement 21,74 milliards de dollars et 1,30 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action a dépassé de 4 cents le consensus Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 2% pour atteindre 82,96 milliards de dollars. Il est également supérieur aux attentes du marché : 82,8 milliards de dollars.

Cette surperformance, la firme de Cupertino (Californie) la doit au succès de ses iPhone. Les revenus tirés de son produit vedette sont ressortis au-delà des anticipations en dépit des difficultés d'approvisionnement. Il a vu ses ventes progresser de 5,5% à 40,67 milliards de dollars, alors que les analystes visaient 39 milliards de dollars.

Les revenus tirés des Mac ont reculé de 10,3% à 7,382 milliards de dollars et ceux des iPad ont baissé de 2% à 7,22 milliards de dollars.

Pour leur part, les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont vu leurs ventes augmenter de 12% pour atteindre 19,60 milliards de dollars.

Les "wearables", c'est-à-dire les montres connectées pour l'essentiel, ont connu un repli des revenus de 7,9% à 8,08 milliards de dollars.

Ces résultats meilleurs que prévu ne s'accompagnent pas d'objectifs de ventes. " Compte tenu de l'incertitude persistante dans le monde à court terme, nous ne fournissons pas de prévisions de revenus ", a expliqué le directeur financier, Luca Maestri à l'occasion de la conférence téléphonique avec les analyste.

Apple a cependant précisé qu'il anticipait une accélération de la croissance relativement au trimestre précédent en dépit de l'impact négatif d'environ 600 points de base des taux de change.

Le directeur général, Tim Cook, a ajouté les contraintes d'approvisionnement auraient ce trimestre un impact plus faible, que pendant le trimestre précédent.

