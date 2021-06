La valeur du jour à Wall Street - MARVELL TECHNOLOGY : résultats salués

(AOF) - L'action Marvell Technology progresse de 2,9% à 49,60 dollars à la faveur d'une publication de qualité. Au premier trimestre (clos fin mai) de son exercice 2022, le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms a enregistré une perte nette de 88,24 millions de dollars, ou 13 cents par action, à comparer avec une perte de 113,03 millions de dollars, soit 17 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 29 cents, soit 2 cents de mieux que prévu.

Marvell a finalisé l'acquisition d'Inphi Corporation environ 10 jours avant la fin du premier trimestre de son exercice. Ces résultats incluent ainsi les résultats d'Inphi à partir de la date d'acquisition, ce qui n'était pas le cas des périodes précédentes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 20% à 832 millions de dollars, ressorti au-dessus des anticipations du marché : 806,7 millions de dollars.

Ces résultats s'accompagnent de perspectives meilleures que prévu. Au second trimestre, il vise un bénéfice par action situé entre 28 et 34 cents, à comparer avec un consensus de 30 cents. Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu à 1,06 milliard de dollars, plus ou moins 3%, alors que Wall Street vise 841,1 millions de dollars.

"Les perspectives de Marvell pour une forte croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre mettent en évidence une demande robuste sur tous nos marchés finaux clés. Je ne me suis jamais senti aussi confiant quant à nos perspectives et je crois que nous sommes au début d'un cycle de croissance pluriannuel ", a déclaré le PDG, Matt Murphy.

