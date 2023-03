La valeur du jour à Wall Street - Manchester United s'est bien défendu au deuxième trimestre

(AOF) - Manchester United progresse de 1,25% à 22,60 dollars. Le club anglais coté à Wall Street a annoncé avoir renoué avec le bénéfice au deuxième trimestre grâce à des revenus commerciaux plus élevés et à une baisse des salaires. Le club de football a fait ainsi état d'un bénéfice net de 6,3 millions de livres (7,15 millions d'euros), contre une perte de 1,4 million de livres un an plus tôt. L'écurie de Premier League a par ailleurs déclaré que les ventes de billets pour la saison 2022/23 en cours ont dépassé le record établi en 2016/17, atteignant un cumul de 2,3 millions de billets vendus.

Les revenus de diffusion se sont élevés à 58,7 millions de livres, soit une baisse de 32,1 %, principalement en raison du fait que l'équipe a participé à la Ligue Europa et non à la Ligue des champions comme l'année précédente.

Aussi, les emprunts à court terme à la fin de l'année dernière ont augmenté de 95% pour atteindre 206,2 millions de livres sterling.

A la fin de l'année dernière, les propriétaires américains de Manchester United, la famille Glazer, avaient lancé une procédure de vente officielle, recevant plusieurs offres, notamment de la part du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, le fils de l'ancien premier ministre du Qatar, du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du producteur de produits chimiques Ineos, et de l'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus.

