La valeur du jour à Wall Street - Les profits des banques américaines dépassent les attentes

(AOF) - JPMorgan, Citigroup et Bank of America font partie des banques, qui ont publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Après un début de séance en repli, elles gagnent respectivement 0,92% à 140,77 dollars, 0,46% à 49,31 dollars et 0,58% à 34,57 dollars. Ce trimestre, leurs comptes ont été caractérisés par la forte hausse des revenus d’intérêt consécutive à la hausse des taux de la Fed, l’augmentation des provisions pour créances douteuses du fait de la dégradation des perspectives économiques et la chute des revenus en banque d'investissement.

Sur les trois derniers mois de 2022, le bénéfice net de Citigroup a chuté de 21% à 2,51 milliards de dollars, soit 1,16 dollar par action. Le marché anticipait 1,14 dollar. Ses comptes portent la marque d'un coût du crédit de 1,845 milliard de dollars, qui comprend une hausse de ses provisions pour créances douteuses de 640 millions de dollars. La banque américaine avait repris 1,37 milliard de dollars de provisions au quatrième trimestre 2021, permettant à son coût du risque d'être négatif à hauteur de 465 millions de dollars.

Les revenus du groupe ont augmenté de 6% à 18 milliards de dollars, bénéficiant du bond de 23% des revenus d'intérêt.

Dans le détail, l'activité de la banque d'investissement a chuté de 58% à 645 millions de dollars en raison du fort ralentissement de l'activité de fusions & acquisitions. En revanche, les revenus de ses métiers de marché ont connu une progression de 18% à 3,944 milliards de dollars grâce au courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières (FICC) : +31% à 3,155 milliards de dollars. Le courtage actions a vu ses revenus baisser de 14% à 789 millions de dollars.

Sur la même période, le bénéfice net JPMorgan a progressé de 6% à 11 milliards de dollars, soit 3,57 dollars par action. Les analystes visaient 3,08 dollars par action. Les revenus ont augmenté de 18% à 34,55 milliards de dollars, soutenus par le bond de 48% des revenus d'intérêts à 20,3 milliards de dollars. Le marché visait 34,35 milliards de dollars pour les revenus totaux et 19 milliards de dollars pour les revenus d'intérêts.

La banque a été confrontée à la nette dégradation du coût du risque, qui est ressorti à 2,29 milliards de dollars, dont 1,4 milliard de dollars de provisions pour créances douteuses. Au quatrième trimestre 2021, le coût du risque était négatif à hauteur de 1,29 milliard grâce à 1,8 milliard de dollars de reprises de provisions.

Les revenus de la banque d'investissement ont chuté de 57% à 1,39 milliard de dollars. En revanche, les revenus tirés des activités de marché ont augmenté de 7% à 5,7 milliards de dollars. Le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré une progression de 12% de ses activités à 3,74 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan sont globalement stables à 1,9 milliard de dollars.

Le bénéfice net, part du groupe, de Bank of America, a augmenté pour sa part de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars sur la période, contre 6,77 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, il revient à 85 cents contre une prévision de 78 cents selon le consensus Bloomberg.

S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le revenu net d'intérêt de Bank of America a bondi de 29% au quatrième trimestre, à 14,7 milliards de dollars.

Le coût du risque a augmenté de 1,6 milliard de dollars sur un an, à 1,1 milliard de dollars. La banque américaine a enregistré 403 millions de dollars de provisions pour créances douteuses alors qu'elle avait bénéficié de 851 millions de dollars de reprises de provision un an auparavant.

Comme pour ses concurrentes, l'activité de sa banque d'investissement ont fortement reculé : -54% à 1,07 milliard de dollars. S'agissant de ses activités de marché, les revenus ajustés du courtage obligataire (FICC) ont bondi de 49% à 2,34 milliards de dollars tandis que ceux du courtage actions ont augmenté de 1% à 1,38 milliard de dollars.