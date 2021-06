La valeur du jour à Wall Street - Les banques américaines soignent leurs actionnaires

(AOF) - Les tests de résistance annuels du secteur bancaire américain ayant été une réussite, les restrictions imposées par la Fed pour rémunérer leurs actionnaires ont été levées. A l'exception de Citi, tous les grands établissements de Wall Street ont dévoilé hier soir une augmentation du dividende et/ou des rachats d'actions. En Bourse, si Citi et Bank of America perdent du terrain, Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan progressent. Citi, la moins généreuse du lot, a maintenu son dividende à 51 cents par action.

Morgan Stanley a été l'une des plus généreuses et annoncé un doublement son dividende à 70 cents par action pour le troisième trimestre et une augmentation de son programme de rachat d'actions à 12 milliards de dollars. Ce dernier court jusqu'à fin juin 2022.

" Morgan Stanley a accumulé d'importants capitaux excédentaires au cours des dernières années (...). Les mesures prises par le conseil d'administration reflètent sa décision de réinitialiser notre base de capital conformément aux besoins de notre modèle d'activité transformé. En particulier, la Gestion de fortune et la Gestion d'actifs fournissent des bénéfices stables et durables qui soutiennent un ratio de distribution considérablement plus élevé. ", a déclaré le PDG, James P. Gorman.

Wells Fargo prévoit pour sa part d'augmenter son dividende du troisième trimestre 2021 de 10 cents à 20 cents par action, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la société lors de sa réunion régulière en juillet. En outre, le plan d'allocation du capital de Wells Fargo prévoit des rachats d'actions d'environ 18 milliards de dollars pour la période de quatre trimestres allant du troisième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022.

Les autres banques ont été moins généreuses vis-à-vis de leurs actionnaires. Bank of America a a l'intention d'accroître de 17% le dividende trimestriel à 21 cents par action pour le troisième trimestre. A la même époque, celui de Goldman Sachs passera de 1,25 dollar par action à 2 dollars et celui de JPMorgan de 90 cents à 1 dollar.