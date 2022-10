La valeur du jour à Wall Street - Les banques américaines enregistrent une forte baisse de leurs profits

(AOF) - Premières banques américaines à présenter leurs comptes trimestriels, JPMorgan, Citi et Morgan Stanley ont dévoilé des profits en repli. A Wall Street, les titres des deux premières gagnent respectivement 1,82% à 111,36 dollars et 0,57% à 43,19 dollars grâce à une performance meilleure qu’attendu. En revanche, Morgan Stanley a déçu et voit son titre reculer de 4,37% à 75,87 dollars. Comme attendu, les résultats sont pénalisés par la hausse des provisions pour créances douteuses du fait de la dégradation des perspectives économiques.

Le recul des métiers liés aux marchés a aussi pesé, la forte volatilité et la baisse des marchés financiers ayant limité l'activité, en particulier sur le marché primaire.

Au troisième trimestre, le bénéfice net de JPMorgan a reculé de 17% à 9,74 milliards de dollars, soit 3,12 dollars par action. Il est cependant ressorti au-delà du consensus s'élevant à 2,90 dollars par action. La banque a été confrontée à la nette dégradation du coût du risque, qui est ressorti à 1,54 milliard de dollars, dont 808 millions de dollars de provisions pour créances douteuses. Au troisième trimestre 2021, le coût du risque était négatif à hauteur de 1,5 milliard grâce à 2,1 milliards de dollars de reprises de provisions.

" Nous sommes confrontés à des vents contraires importants : une inflation obstinément élevée qui entraîne une hausse des taux d'intérêt mondiaux, les effets incertains du resserrement quantitatif, la guerre en Ukraine, qui accroît tous les risques géopolitiques (…) ", a commenté le patron, Jamie Dimon.

Le troisième trimestre 2022 comprend également des pertes sur titres, qui ont entraîné une diminution de 729 millions de dollars du bénéfice net.

Les revenus ont augmenté de 10% à 33,5 milliards de dollars, soutenus par le bond de 34% des revenus d'intérêts à 17,6 milliards de dollars. Le marché visait 32,12 milliards de dollars.

Citi a été confrontée aux mêmes difficultés que sa concurrente. Son bénéfice net a chuté de 25% à 3,48 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,63 dollar. Le consensus FactSet s'élevait à 1,42 dollar. Le coût du risque a atteint 1,36 milliard de dollars contre -192 millions de dollars, un an auparavant. La banque américaine a enregistré 370 millions de dollars de provisions pour créances douteuses contre 1,16 milliard de dollars de reprises, un an plus tôt.

Les revenus ont progressé de 6% à 18,51 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 18,26 milliards de dollars.

Plus exposées que ses JPMorgan et Citi aux activités de marché, Morgan Stanley a enregistré une contreperformance entre juillet et octobre. Son bénéfice net a reculé de 29% à 2,63 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action, à comparer avec un consensus FactSet s'élevant à 1,52 dollar.

Les revenus ont reculé de 12% à 12,99 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 13,3 milliards de dollars. Ses comptes ont été affectés par le net recul de l'activité de banque d'investissement, dont les revenus ont chuté de 54% à 1,28 milliard de dollars.

Plus précisément, Morgan Stanley a en particulier souffert de la chute de son activité liée au marché primaire pour les actions, victime des conditions de marché. Pour cette spécialité, les revenus sont tombés à 218 millions de dollars ce trimestre contre 1 milliard au troisième trimestre 2021.