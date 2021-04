(AOF) - Tesla recule de 4,20% à 707,18 dollars sur la place de New York, dans le sillage de la copie mitigée rendue au premier trimestre 2021. Si la rentabilité du constructeur de véhicules électriques a dépassé les attentes du marché, c'est en ayant recours à sa petite recette magique habituelle, basée sur la revente de droits d'émission de CO2. Une formule à laquelle la firme d'Elon Musk a ajouté un ingrédient surprise ce trimestre : la cession de bitcoin. Compte tenu de la valorisation stratosphérique de Tesla, les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de ce système et font la moue.

Sur les trois premiers mois de l'année, les droits d'émission de CO2 ont atteint 518 millions de dollars. Ce chiffre bondit de 46% sur un an et se révèle supérieur aux attentes du consensus (337 millions de dollars). En parallèle, la firme du" Technoking " autoproclamé a également dégagé 101 millions de dollars (nets) de la cession de Bitcoin.

Sans ces reventes de droits d'émission au-dessus des attentes et cette cession surprise de Bitcoin, Goldman Sachs estime que le bénéfice par action aurait globalement été en ligne avec ses attentes.

Lors du premier trimestre 2021, le bénéfice net ressort à 438 millions de dollars, ou 39 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 16 millions de dollars, ou 2 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'inscrit à 93 cents, dépassant le consensus FactSet qui visait 75 cents. Il s'agit du septième trimestre consécutif de profitabilité pour le nouveau membre du S&P 500.

Du coté de l'activité, la firme d'Elon Musk a manqué (de peu) les attentes. Le chiffre d'affaires s'établit à 10,39 milliards de dollars au premier trimestre 2021. S'il bondit de 74 % sur un an, grâce à des livraisons records (184 877 unités), le marché attendait un peu mieux, soit 10,48 milliards de dollars.

Concernant ses perspectives, Tesla vise une croissance annuelle moyenne de 50 % de ses livraisons sur un horizon pluriannuel. En parallèle, le groupe s'est dit en bonne voie pour débuter cette année la production et la livraison de véhicules depuis ses nouveaux sites de Berlin et du Texas. De plus, les cadences de production de la Model Y à Shanghai continuent de progresser rapidement.

S'agissant des analystes, les réactions sont diverses et variées. En première approche, Goldman Sachs a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 835 dollars sur le titre Tesla. Credit Suisse est, quant à lui, un ton plus prudent avec une opinion Neutre et son objectif de cours de 800 dollars.

Enfin, JPMorgan a maintenu sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 155 dollars. Le broker est notamment déçu de l'Ebit qui est ressorti à 594 millions de dollars, là où il prévoyait 948 millions de dollars et le consensus 803 millions de dollars. L'analyste se dit également préoccupé par les niveaux de valorisation atteints par Tesla, alors que la concurrence se met en ordre de marche.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.