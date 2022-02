La valeur du jour à Wall Street - La débâcle boursière de Meta (Facebook), bousculé par TikTok et Apple

(AOF) - Meta (-24,86% à 242,67 dollars), maison-mère de Facebook, perd près du quart de sa capitalisation, au lendemain de la présentation de perspectives décevantes. Le réseau social est confronté à une concurrence plus féroce que prévu, en particulier de TikTok, et à un impact plus important qu'anticipé de la limitation de l'utilisation des données personnelles pour le ciblage publicitaire par l'iOS 14 d'Apple. " Ces vents contraires spécifiques au secteur et à l'entreprise ne seront probablement pas normalisés avant le deuxième semestre 2022 ", prévient Goldman Sachs.

Symbole de la forte concurrence à laquelle Facebook fait face, la firme fondée par Mark Zuckerberg, a perdu des abonnées pour la première fois de son histoire. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord – son marché le plus rentable - a reculé de 1 million à 195 millions d'utilisateurs.

D'autres sociétés du secteur, dont Snapchat, et Twitter dans une moindre mesure, devraient également être confrontées aux mêmes problèmes.

Il s'agit de la première publication de résultats depuis le changement de nom du groupe en Meta.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 20% à 33,67 milliards de dollars, ressortant légèrement au dessus du consensus Bloomberg s'élevant à 33,43 milliards. Les ventes publicitaires se sont élevées à 32,64 milliards de dollars, soit une croissance de 20%, en net ralentissement par rapport au trimestre précédent (+33%) et au deuxième trimestre (56%).

En revanche, les profits n'ont pas été à la hauteur des attentes. Meta a vu son bénéfice net baisser de 8% à 10,285 milliards de dollars, soit 3,67 dollars par action. Le consensus est plus élevé à 3,84 dollars par action.

La division Reality Labs, qui regroupe les produits, les logiciels et les contenus liés à la réalité augmentée et virtuelle, a généré 877 millions de dollars (+22,3%) de revenus et engendré une perte opérationnelle de 3,3 milliards de dollars. Le détail de cette activité a été dévoilé pour la première fois.

Mais ce sont surtout les perspectives d'activité qui expliquent la chute de l'action. Les revenus pour le trimestre en cours sont anticipés en croissance de 3% à 11%, soit entre 27 et 29 milliards de dollars. Wall Street était plus optimiste, ciblant 30,3 milliards de dollars.

Meta souffre de la concurrence d'autres réseaux sociaux, comme TikTok. " Jamais Meta n'a affronté une plateforme de plus d'un milliard d'utilisateurs, nettement plus avancée qu'elle, dans un nouveau format attrayant ", explique UBS. Pour l'analyste, la forte décélération de la croissance du chiffre d'affaires, combinée à la bataille féroce avec TikTok devrait peser sur le titre à court terme. La valorisation a ainsi été réduite de 400 à 280 dollars.

Meta a aussi mis en cause l'évolution de l'engagement au sein de ses applications vers des formats vidéo comme Reels, qui se monétisent à des taux inférieurs à ceux de Feed et Stories.

Les changements intervenus en termes de protection des données pour leur utilisation dans le ciblage publicitaire par Apple vont en outre continuer de peser sur l'activité. Elle restreint la personnalisation des campagnes marketing et donc leur efficacité, ce qui entraîne une réduction des prix. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier, Dave Wehner, a évalué son impact négatif à environ 10 milliards de dollars en 2022.

Comme vents contraires, Dave Wehner a aussi cité l'impact de l'inflation et des disruptions sur les chaînes d'approvisionnement sur les budgets publicitaires et les taux de changes.

