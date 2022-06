La valeur du jour à Wall Street - Kellogg se coupe en trois

(AOF) - Kellogg gagne près de 4% à 70 dollars, soutenu par l'annonce de sa scission en trois entités distinctes. La multinationale américaine de l'agro-alimentaire a justifié ce démantèlement par le discours traditionnel en pareil cas : "Ces entreprises ont toutes un potentiel autonome important, et une concentration accrue leur permettra de mieux orienter leurs ressources vers leurs priorités stratégiques distinctes", a déclaré le directeur général de Kellogg, Steve Cahillane.

"Indépendante, chaque entreprise devrait créer plus de valeur pour toutes les parties prenantes, et chacune est bien positionnée pour construire une nouvelle ère d'innovation et de croissance."

La première société, baptisée provisoirement "Global Snacking Co", représente environ 11,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On y retrouve les céréales et les nouilles à l'international ainsi que les petits déjeunes surgelés et les snacks en Amérique du Nord. Steve Cahillane reste directeur général de la société, qui reste la plus importante.

"North America Cereal Co" représente un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars. Elle correspond aux céréales aux Etats-Unis, au Canada et dans les Caraïbes.

"Plant Co", qui représente un chiffre d'affaires d'environ 340 millions de dollars, est constituée par la marque MorningStar Farm, spécialisée dans les produits vegan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un commerce équitable en plein essor en France

Ce commerce a presque triplé en cinq ans, atteignant 1,83 milliard d'euros en 2020 en France. Reposant sur un modèle plus rémunérateur pour les producteurs des pays du Sud, il a été développé par l'ONG Max Havelaar en 1988. Cette dernière labellise 90% du commerce équitable dans le monde avec un total de 10,7 milliards de dollars en 2019. Ce commerce porte à 95% sur des produits alimentaires. Le café, le chocolat, les bananes et le sucre de canne concentrent les trois quarts des ventes. Sur notre territoire l'ONG va labelliser du blé du Gers et du lait de Poitou-Charentes. Le marché français se développe à travers la grande distribution qui a représenté 54% des ventes en 2020 contre 42% en 2018. Toutefois, alors que le bio pèse 6,5% de la consommation en France , la part du commerce équitable est limitée à 1,5%.