La valeur du jour à Wall Street - Intel : une valorisation de 30 milliards de dollars est jugée raisonnable pour Mobileye

(AOF) - L'action Intel recule de 0,73% à 27,44 dollars alors qu'UBS s'est penchée sur la valorisation de Mobileye dans la perspective de sa prochaine introduction en Bourse. Sa filiale spécialisée dans les puces et logiciels d'assistance à la conduite avait achetée 15,3 milliards de dollars en 2017 et une valorisation de 50 milliards de dollars avait été initialement évoquée lors de l'annonce d'une future IPO en décembre dernier. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts. UBS juge raisonnable la valorisation de 30 milliards de dollars évoqués récemment par Bloomberg.

En prenant Tesla comme base de comparaison, l'analyste évoque une valorisation proche de 40 milliards de dollars pour Mobileye.

" Cette opération présente clairement un potentiel de création de valeur car Mobileye ne représente qu'environ 4% des revenus de 2023 mais représenterait environ 25% de la valeur d'entreprise du groupe ", souligne le bureau d'études.

Pour faciliter le contrôle de lMobileye, Intel conservera des actions de classe B disposant de droits de vote de 10 contre 1 par rapport aux actions A et quatre sièges au conseil d'administration.

