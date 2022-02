La valeur du jour à Wall Street - Intel : plusieurs années difficiles en vue en termes de rentabilité

(AOF) - Intel (-5,38% à 45,01 dollars) échoue à la dernière place de l'indice Dow Jones après avoir averti que sa rentabilité reculerait nettement cette année. Il faudra même attendre jusqu'en 2025 ou 2026 pour qu'elle retrouve son niveau de 2021. Le fabricant de puces enregistrera en outre un free cash flow ajusté négatif compris entre 1 et 2 milliards de dollars en 2022. La firme de Santa Clara (Californie) doit lourdement investir pour rattraper son retard dans les technologies de production, où il est distancé par le taïwanais TSMC et le coréen Samsung.

Elle s'est également faite déborder par ses concurrents, AMD et Nvidia, dont les produits conviennent mieux aux besoins actuels, notamment pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle.

A l'occasion de sa journée investisseurs, le patron d'Intel, Pat Gelsinger, a indiqué anticiper une marge brute ajustée, qui sert de référence dans le secteur, de 52% contre 57,7% en 2021. Elle est ensuite anticipée entre 51% et 53% en 2023 et 2024 et entre 54% et 58% en 2025 et 2026.

La rentabilité du fabricant de puces sera sous pression en raison des lourds investissements nécessaires pour rattraper son retard technologique et développer ses capacités de production. Il va ainsi investir 27 milliards de dollars cette année.

Les investissements représenteront ensuite environ 35% des revenus en 2023 (net capital intensity) et 2024, puis environ 25% en 2025 et 2026. Il sera neutre au niveau du free cash flow ajusté sur la première période et positif à hauteur de 20% sur la seconde.

Intel vise par ailleurs des revenus de 76 milliards de dollars cette année après 74,7 milliards de dollars l'année dernière. À plus long terme, Intel s'attend à ce que la croissance annuelle du chiffre d'affaires s'élève entre 5% et 10% en 2023 et 2024, et à ce qu'elle atteigne 10% à 12% en 2026.

La société a précisé rester sur la bonne voie pour introduire en bourse Mobileye aux États-Unis à la mi-2022, dont il conservera plus de 50% du capital.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.