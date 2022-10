La valeur du jour à Wall Street - Goldman Sachs : réorganisation et troisième trimestre moins mauvais que prévu

(AOF) - Si parmi les grandes banques américaines, Goldman Sachs a enregistré la plus forte baisse de ses profits au troisième trimestre, les analystes anticipaient une dégradation des comptes encore plus importante. En Bourse, l’action de la célèbre banque d'affaires américaine progresse pour cette raison de 4,53% à 320,61 dollars, se plaçant ainsi à la deuxième place de l’indice Dow Jones. En parallèle à ses résultats, Goldman Sachs a dévoilé une réorganisation en trois branches, dont les détails avaient fuité hier dans la presse américaine.

Entre juillet et septembre, la concurrente de J.P Morgan et Morgan Stanley a enregistré un bénéfice net part du groupe en baisse de 44% à 2,96 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action. Comme il est de tradition pour Goldman Sachs, le consensus FactSet est très éloigné de la réalité en ressortant à 7,75 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont reculé de 12% à 11,98 milliards de dollars, mais ils ont dépassé les prévisions de Wall Street : 11,42 milliards de dollars.

L'établissement a en particulier été confronté à une chute de 57% des revenus de ses activités de banque d'investissement à 1,54 milliard de dollars, pénalisées par la chute et la volatilité des Bourses. Ses métiers sur les marchés primaires actions et dettes ont vu leurs revenus chuter de respectivement 79% à 241 millions de dollars et 55% à 328 millions de dollars.

" Aujourd'hui, nous entrons dans la phase suivante de notre croissance, en introduisant un réalignement de nos activités qui nous permettra de capitaliser davantage sur le modèle opérationnel prédominant de One Goldman Sachs afin de mieux servir nos clients, " a déclaré le PDG, David Solomon.

Ce dernier a confirmé les informations de la presse américaine de lundi à propos de la nouvelle organisation du groupe en 3 branches. Goldman Sachs regroupe ses activités phares de banque d'investissement et de trading en une seule unité, tout en fusionnant la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine en une autre.

Une troisième branche abritera les services bancaires transactionnels, le portefeuille de plateformes de technologie financière de la banque, le prêteur spécialisé GreenSky et ses entreprises avec Apple Inc. et General Motors Co.

