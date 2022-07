La valeur du jour à Wall Street - General Motors : une sortie de route sans gravité en Bourse

(AOF) - General Motors n’est pas pénalisé en Bourse pour son avertissement sur ses résultats du deuxième trimestre : l’action de la firme de Detroit gagne 1,04% à 32,09 dollars. Si le constructeur automobile n’a pas pu finir 95 000 véhicules en raison de problèmes d’approvisionnement, il compte les écouler sur la seconde partie de l’année. Concomitamment à son profit warning trimestriel, General Motors a ainsi pu confirmer ses objectifs annuels.

Le concurrent de Stellantis anticipe un bénéfice net compris entre 1,6 et 1,9 milliard de dollars et un résultat opérationnel (Ebit) ajusté entre 2,3 et 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le consensus FactSet est bien plus élevé à 2,46 milliards de dollars pour le bénéfice net.

General Motors a vendu 582 401 véhicules entre avril et juin aux Etats-Unis, en recul de 15%. Il revendique une augmentation de 1 point de sa part de marché à 16,3%.

Conséquence des problèmes d'approvisionnement, notamment de semi-conducteurs, le groupe américain conservera environ 95 000 véhicules fabriqués sans certains composants dans ses stocks jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Il comptabilisera les revenus associés lorsqu'ils seront vendus aux concessionnaires, ce qui devrait se produire au cours du deuxième semestre de 2022.

En conséquence, General Motors a confirmé ses objectifs 2022. Le bénéfice net est attendu entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars et l'Ebit ajusté entre 13 et 15 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait ressortir entre 6,50 et 7,50 dollars.

