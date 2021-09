La valeur du jour à Wall Street General Mills soutenu par des objectifs plus optimistes

(AOF) - General Mills gagne 4,8% à 59,53 dollars, soutenu par des prévisions plus encourageantes. Le géant américain de l'agroalimentaire, propriétaire notamment des marques Häagen-Dazs, Géant Vert ou encore Old El Paso s'attend désormais à ce que ses ventes nettes organiques et son bénéfice ajusté pour l'exercice 2022, débuté le 1er juin dernier, se situent dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures, dans un contexte d'évolution de l'environnement opérationnel et après l'acquisition du portefeuille de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods.

Après une bonne tendance au premier trimestre, General Mills anticipe ainsi un repli organique des ventes nettes d'environ 1%. Il prévoyait jusque une baisse comprise entre 1% et 3%. Le bénéfice ajusté est attendu en baisse de 2% contre une contraction de 2% à 4% envisagée auparavant.

Le bénéfice par action ajusté devrait quant à lui rester stable ou reculer jusqu'à 2%. A noter que ces estimations ne tiennent pas compte de l'impact de la cession de Yoplait en Europe.

En mars dernier, le groupe américain avait annoncé la vente de sa participation majoritaire de 51 % dans Yoplait à Sodiaal, qui en contrôle déjà 49 %, " en échange de la pleine propriété de l'activité canadienne de Yoplait et d'un taux de redevance réduit pour l'utilisation des marques Yoplait et Liberté aux Etats-Unis et au Canada".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.