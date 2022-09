La valeur du jour à Wall Street - General Mills se joue de l'inflation

(AOF) - General Mills bondit de plus de 7% à 80,8 dollars, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse de ses prévisions annuelles. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire des marques Cheerios, Betty Crocker et Häagen-Dazs, est parvenu à répercuter la hausse des coûts logistiques et la flambée des matières premières sur ses prix de vente. Le groupe recueille également les fruits de sa stratégie de concentration sur ses marques les plus rentables.

General Mills a vendu au cours du trimestre ses activités de produits alimentaires emballés Helper et Suddenly Salad pour 607 millions de dollars. Il s'est séparé de son activité européenne de yaourt et de certains segments internationaux au cours des deux trimestres précédents.

La société a également acquis l'entreprise de pizza TNT Crust pour 253 millions de dollars au cours du premier trimestre.

Plus globalement, en période de forte inflation, les consommateurs se tournent vers les articles essentiels. Les épiceries et les fabricants de produits alimentaires sont généralement les bénéficiaires de ce mouvement de désaffection pour les produits discrétionnaires.

Les prix pratiqués par General Mills et sa large gamme de produits permettent au géant américain de continuer à séduire un large public.

Au premier trimestre clos le 28 août, le groupe a réalisé un bénéfice net de 820 millions de dollars, en hausse de 31%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,11 dollar contre un consensus de 1 dollar. Les ventes ont grimpé de 3,9% à 4,72 milliards conformément aux attentes de Wall Street.

Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 10%.

Pour l'exercice 2022-2023, le groupe a relevé ses prévisions annuelles. Il prévoit un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 2% et 5% contre entre 0% et 3% auparavant. La croissance organique est attendue entre 6% et 7% contre entre 4% et 5% précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

