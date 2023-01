La valeur du jour à Wall Street - General Electric dopé par sa branche aérospatiale

(AOF) - General Electric (-1,72% à 78,41 dollars) a annoncé que ses revenus au quatrième trimestre ont augmenté de 7,3% pour atteindre 21,79 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 2,13 milliards de dollars contre une perte de 3,9 milliards d’euros, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,24 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus. Le groupe prévoit un bénéfice ajusté pour 2023 inférieur aux attentes, alors que le conglomérat américain connaît des difficultés continues dans son activité d'énergies renouvelables qui est déficitaire.

Il est attendu entre 1,6 et 2 dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg de 2,37 dollars.

En outre, GE table sur une perte d'exploitation comprise entre 200 et 600 millions de dollars pour son activité énergétique GE Vernova en 2023. Le groupe affiche aussi une perte de 64 millions de dollars sur l'ensemble de l'année à cause de l'inflation, des contraintes et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Cela dit, ses revenus trimestriels de l'activité aérospatiale ont augmenté de 25,7% à 9,68 milliards de dollars grâce à la croissance des services commerciaux et des équipements militaires, ceux de énergie ont progressé de 26% à 5,44 milliards.

" Nous avons lancé avec succès GE HealthCare, enregistré de solides performances financières, réalisé d'importants progrès opérationnels et poursuivi notre engagement indéfectible envers nos clients", a commenté le patron de GE Lawrence Culp.

Il ajoute que grâce au travail de qualité de ses équipes GE a terminé l'année avec " une solide croissance des revenus et une expansion des marges, et 4,8 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Au quatrième trimestre, on a eu d'excellents résultats avec GE Aerospace, grâce à une croissance des commandes et des revenus supérieures à 20 % ".

D'ailleurs, pour sa branche aérospatiale, GE espère atteindre un bénéfice d'exploitation compris entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars pour 2023.

Les résultats de ce quatrième trimestre incluent les activités (GE HealthCare, la branche consacrée aux technologies médicales, qui a finalisé sa scission pour devenir une société distincte, introduite en Bourse début janvier.

Ses revenus 2022 sont attendus en progression de 5% à 10% en données comparables.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires ajusté de GE atteint 73,6 milliards de dollars.

