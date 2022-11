La valeur du jour à Wall Street - Gap en croissance sur fond de prudence

(AOF) - Gap progresse de 9,47% à 13,91 dollars. La firme de San Francisco a fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu au troisième trimestre. Malgré un environnement incertain frappé d'une inflation élevée, l'enseigne américaine reste soutenue par une demande solide. Son bénéfice par action ajusté ressort en hausse de 163% à 71 cents, avec une marge opérationnelle ajustée en repli de 0,4 point à 3,9%. Le marché visait un BPA ajusté de 1 cent. Il n’est pas sûr cependant qu’il prenait en compte un gain fiscal de 33 cents.

Même si celui-ci est soustrait du BPA ajusté, Gap a de toute façon dépassé les attentes.

Les revenus ont totalisé 4,04 milliards de dollars, dépassant les attentes de marché de 6%, alors qu'ils se situaient à 3,94 milliards de dollars pour la période comparable.

Les ventes à comparable se sont appréciées de 1% alors que les analystes anticipaient un déclin.

Les stocks de Gap ont augmenté de 12 % en glissement annuel au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement général de la consommation, notamment en matière d'articles discrétionnaires.

Raison pour laquelle le détaillant aux marques Old Navy ou Banana Republic garde les pieds sur terre en vue de ses résultats du quatrième trimestre fiscal, période cruciale des fêtes.

"Alors que nos résultats du troisième trimestre traduisent les progrès initiaux que nous réalisons pour rééquilibrer nos assortiments et réduire les stocks, nous continuons d'adopter une approche prudente à la lumière de l'incertitude des consommateurs et de l'environnement de plus en plus promotionnel alors que nous envisageons le reste de l'exercice 2022", a déclaré Katrina O'Connell, vice-présidente exécutive et directrice financière.

Et de poursuivre : "À court terme, nous restons concentrés sur les actions nécessaires pour réduire les stocks, rééquilibrer nos assortiments pour mieux répondre aux besoins changeants des consommateurs, gérer et réévaluer de manière agressive nos investissements, et fortifier notre bilan."

Si une baisse des ventes est à prévoir au quatrième trimestre, aucune prévision de bénéfice en revanche n'a été communiquée.

