La valeur du jour à Wall Street Fraude fiscale : McDonald’s va payer plus d’un milliard d’euros en France pour éviter des poursuites

(AOF) - 1,24 milliard d’euros. C’est la somme dont va devoir s’acquitter McDonald’s afin de mettre fin à un contentieux fiscal en France. Ce montant comprend 737 millions d’euros destinés à régler son impôt sur les sociétés éludé et 508 millions d’euros d’amende d’intérêt public. La convention judiciaire conclue par le procureur de la République financier (PRF) et plusieurs sociétés de la galaxie du géant américain de la restauration rapide a été validée ce jeudi. A Wall Street, McDonald’s recule de 0,95% à 236,62 dollars, surperformant la tendance.

Cette convention fait suite à une enquête préliminaire initiée par le Parquet national financier (PNF) début 2016 après le dépôt d'une plainte par le comité d'entreprise de la société Mc Donald's Ouest Parisien.

Ouverte notamment du chef de fraude fiscale, l'enquête avait été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

AOF - EN SAVOIR PLUS

