La valeur du jour à Wall Street - First Republic Bank s'envole grâce à JP Morgan

(AOF) - First Republic Bank s'offre un rebond à Wall Street , grimpant de 34,32 % à 16,36 dollars après deux séances consécutives de forte baisse (-33% vendredi et -47% hier). Selon Bloomberg le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a élaboré un nouveau plan selon lequel tout ou partie des 30 milliards de dollars de dépôts injectés par un groupe de banques américaines serait convertis en une injection de capital pour l’établissement californien. L'économiste David Rosenberg recommandait dès la semaine dernière de trouver des acheteurs plutôt que des déposants.

Parmi les 11 banques qui déposeront 30 milliards de dollars chez First Republic Bank figurent Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of New York Mellon.

Les analystes interrogés par la presse américaine ne pensent pas que la banque puisse éviter une recapitalisation ou une vente, deux solutions qui seraient en tous cas très dilutives pour les actionnaires actuels.

Le fonds de pension suédois Alecta a vendu hier sa participation dans First Republic, encaissant une perte de quelque 728 millions de dollars selon Bloomberg : le fonds aurait perdu quelque 2 milliards de dollars dans First Republic, SVB et Signature.

