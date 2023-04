La valeur du jour à Wall Street - First Republic Bank dégringole après des résultats trimestriels dans le rouge

(AOF) - Dévissant de plus de 20% hier, First Republic Bank accentue son plongeon à Wall Street (-26,68% à 11,73 dollars) au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels très décevants. Au premier trimestre 2023, son chiffre d'affaires est en baisse de 13,4% et a atteint les 1,2 milliard de dollars. Son revenu net s'élève à 269 millions de dollars, en diminution de 32,9 %. Son bénéfice dilué par action de 1,23 dollar chute fortement de 38,5%. Son bénéfice net d’intérêts s’est établi à 923 millions de dollars pour ce trimestre, en baisse de 21,4% par rapport au trimestre précédent.

Le total des dépôts a diminué de 72 milliards de dollars au cours de ce trimestre, pour s'établir à 104,5 milliards de dollars au 31 mars 2023.

Les récents événements du secteur bancaire en mars dernier (liquidation de la petite banque Silvergate, faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank) ont eu une incidence sur les sources de financement de First Republic Bank.

En date du 9 mars 2023, le total de ses dépôts s'élevait à 173,5 milliards de dollars, en baisse de 1,7 % par rapport à la fin de 2022.

Le 16 mars 2023, First Republic a reçu des dépôts non assurés d'un montant total de 30 milliards de dollars de la part d'un groupe de grandes banques américaines. Ce soutien à First Republic a permis à la banque de réduire ses emprunts à court terme. À cette date, les sorties quotidiennes de dépôts avaient considérablement ralenti.

L'activité des dépôts a commencé à se stabiliser à compter de la semaine du 27 mars 2023 et est demeurée stable jusqu'au vendredi 21 avril 2023.

Le total des dépôts était de 102,7 milliards de dollars au 21 avril 2023.

En réponse à ces événements récents, comme il a été annoncé le 16 mars 2023, le conseil d'administration de la Banque a décidé de suspendre son dividende en actions ordinaires.

De plus, le 6 avril 2023, le Conseil d'administration de la Banque a décidé de suspendre le versement du dividende trimestriel en espèces sur chaque série d'actions privilégiées perpétuelles non cumulatives en circulation de la Banque.

En outre, la banque basée à San Francisco envisage de supprimer 20% à 25% de ses effectifs au deuxième trimestre et d'arrêter ses projets et activités jugées non essentielles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.