La valeur du jour à Wall Street - First Republic Bank dans le collimateur des investisseurs

(AOF) - Les banques régionales américaines reculent nettement à Wall Street en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Parmi celles-ci, First Republic Bank dévisse de plus de 70% à 24,24 dollars après avoir déjà perdu près de 15% vendredi. Les investisseurs s’inquiètent toujours que Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate ne soient pas les dernières banques à mettre la clé sous la porte. Hier soir, les autorités américaines ont annoncé la liquidation ordonnée des deux premières.

Silvergate avait annoncé jeudi dernier la liquidation volontaire de ses opérations.

First Republic Bank a pourtant dévoilé hier avoir " encore amélioré et diversifié sa situation financière en accédant à des liquidités supplémentaires auprès de la Federal Reserve Bank et de JPMorgan Chase & Co ".

Le total des liquidités disponibles et non utilisées pour financer les opérations s'élève maintenant à plus de 70 milliards de dollars, sans compter la nouvelle facilité de financement mise en place par la Fed hier.

Elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider à répondre aux besoins de tous leurs déposants. 25 milliards de dollars seront disponibles.

L'objectif des mesures prises hier soir par les autorités est de " protéger pleinement tous les déposants, qu'ils soient assurés ou non ". Ils ont pris cette décision en raison de la forte exposition de Silicon Valley Bank à l'écosystème des start-up et du capital investissement, sachant que la FDIC garantit les dépôts jusqu'à concurrence de " seulement " 250 000 dollars.

A Surpondérer sur First Republic Bank, JPMorgan affiche sa confiance dans la valeur. " D'une manière générale, nous considérons que la forte pression à la vente exercée sur les actions de First Republic Bank est une réaction dramatiquement excessive. La First Republic Bank disposant d'un capital et de liquidités solides et d'une base de dépôts diversifiée, nous pensons que les clients (et les investisseurs) reviendront en masse dans ce port dans la tempête ", explique l'analyste.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.