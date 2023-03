La valeur du jour à Wall Street - First Citizens Bank s'envole après la reprise des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank

(AOF) - First Citizens Bank flambe de 46,43% à 843 dollars après avoir annonce le rachat des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank. La faillite de la Silicon Valley Bank il y a deux semaines avait été l’élément déclencheur des turbulences bancaires actuelles. La transaction, dévoilée par la FDIC, l’autorité américaine en charge de la garantie des dépôts bancaires, comprend l'achat d'environ 72 milliards de dollars d'actifs de la banque, avec une décote de 16,5 milliards de dollars. Environ 90 milliards de dollars de titres et d'autres actifs resteront sous séquestre et seront cédés à la FDIC.

Avant sa faillite, la Silicon Valley Bank disposait d'un total de dépôts d'environ 119 milliards de dollars.

La FDIC et la First Citizens Bank ont conclu un accord de partage des pertes sur les prêts commerciaux qu'elles ont achetés à l'ancienne Silicon Valley Bank. La FDIC, en tant qu'administrateur judiciaire, et la First Citizens Bank partageront les pertes et les recouvrements potentiels sur les prêts couverts par cet accord.

" L'opération de partage des pertes devrait permettre de maximiser les recouvrements sur les actifs en les maintenant dans le secteur privé. Elle devrait également minimiser les perturbations pour les clients des prêts " a expliqué l'autorité américaine.

L'autorité américaine en charge de la garantie des dépôts bancaires a en outre reçu des droits sur les actions ordinaires de First Citizens BancShares (equity appreciation rights), d'une valeur potentielle pouvant atteindre 500 millions de dollars.

La FDIC estime que le coût de la faillite de la Silicon Valley Bank pour son fonds d'assurance-dépôts (DIF) s'élève à environ 20 milliards de dollars. Le coût exact sera déterminé lorsque l'autorité mettra fin à la mise sous séquestre.

Toujours dans le secteur bancaire, les autorités américaines envisagent d'étendre un mécanisme de prêt d'urgence aux banques afin de donner à la First Republic Bank plus de temps pour consolider son bilan, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Les autorités n'ont pas encore dit quelle aide elles pourraient apporter à First Republic, le cas échéant, et l'élargissement de l'offre de la Réserve fédérale est l'une des nombreuses options envisagées à ce stade. A l'heure actuelle, la banque et ses conseillers tentent de trouver un accord pour renforcer son bilan.

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.