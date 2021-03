La valeur du jour à Wall Street - Extended Stay America racheté par les fonds Blackstone et Starwood Capital

(AOF) - Extended Stay America bondit de 13,16% à 19,17 dollars, galvanisé par son rachat par les fonds private equity Blackstone et Starwood Capital. Ces derniers ont mis sur la table environ 6 milliards de dollars en cash pour s'emparer du groupe hôtelier spécialisé dans les séjours de longue durée. Ils détiendront le groupe à parité. Dans le détail, ils proposent 19,50 dollars par action, soit une prime de 15,1% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Doug Geoga, président des conseils de la société, a déclaré : "Après un examen approfondi du plan d'affaires de la société, les conseils ont conclu que la prime immédiate en espèces offerte par cette transaction est convaincante pour les actionnaires. Nous sommes ravis de ce résultat."

Bruce Haase, PDG de la société, a ajouté : "Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction avec Blackstone et Starwood Capital, deux des investisseurs les plus expérimentés dans le secteur de l'hôtellerie, qui ont fait leurs preuves en matière de création de valeur dans une grande variété d'actifs immobiliers, et nous nous réjouissons de ce partenariat et de la poursuite de notre croissance."

De son côté, Tyler Henritze, responsable des acquisitions américaines pour Blackstone Real Estate, a commenté : " Les voyages et les loisirs sont l'un des thèmes d'investissement à forte conviction de Blackstone, et nous avons confiance dans le modèle de séjour prolongé. Nous avons participé à la création de cette entreprise il y a près de vingt ans, et nous pensons que notre expertise nous place dans une position unique pour ajouter de la valeur à long terme."

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.

