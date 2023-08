La valeur du jour à Wall Street - Estée Lauder prévoit une baisse de ses ventes nettes au premier trimestre 2023/2024

(AOF) - Estée Lauder recule de 2,76% à 157,61 dollars après avoir publié ce vendredi des résultats annuels décevants en 2022/2023. Le groupe de cosmétiques a déclaré un bénéfice net de 1,01 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 2,39 milliards de dollars l'année précédente. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires net de 15,91 milliards de dollars pour son exercice fiscal clos le 30 juin 2023, soit une baisse de 10% par rapport aux 17,74 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net dilué par action ordinaire a été de 2,79 dollars, contre 6,55 dollars l'année précédente.

Les baisses déclarées et ajustées comprennent un impact défavorable respectivement de 5% et 4% de certaines transactions en devises étrangères dans les principaux sites internationaux de vente au détail de produits de voyage.

Le chiffre d'affaires net organique annuel a diminué de 6%, principalement en raison de la vente au détail de voyages en Asie à Hainan et en Corée, partiellement compensée par une croissance dans presque tous les marchés de l'Asie/Pacifique et de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (" EMEA ").

En revanche, le chiffre d'affaires organique net total annuel dans les marchés émergents de la société et dans le secteur de la parfumerie a connu une croissance à deux chiffres.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires net a augmenté de 1 % sur une base déclarée et de 4 % sur une base organique, reflétant la croissance des activités " maquillage ", " parfums " et " soins capillaires ", ainsi qu'une croissance à deux chiffres sur les marchés émergents de la société à l'échelle mondiale.

L'activité " Maquillage " s'est amélioré séquentiellement pour atteindre une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre, alors que de plus en plus de marchés sont entrés dans l'ère post-pandémique.

Sur ce dernier trimestre, la baisse du chiffre d'affaires net de l'activité " soins de la peau " reflète principalement les difficultés persistantes de l'activité de vente au détail de produits de voyage de la société en Asie.

Le chiffre d'affaires net a augmenté au cours du quatrième trimestre dans presque tous les marchés de l'Asie/Pacifique et de l'EMEA, qui ont continué à se remettre de la pandémie de COVID-19. Ils ont bénéficié des investissements stratégiques de la société dans la publicité et les activités promotionnelles, l'innovation et l'élargissement ciblé de l'accès aux consommateurs.

Pour 2023/2024, Estée Lauder estime que les ventes nettes déclarées devraient augmenter de 5 à 7% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net dilué par action ordinaire devrait se situer entre 3,43 et 3,70 dollars.

Toutefois, au premier trimestre 2023/2024, le groupe indique que ses ventes nettes déclarées et organiques devraient diminuer de 12 à 10 % par rapport à la période de l'année précédente.

