La valeur du jour à Wall Street - Elon Musk offre 43 milliards de dollars pour s'emparer de Twitter : le marché sceptique

(AOF) - En 10 jours, Elon Musk est passé de premier actionnaire de Twitter et futur membre du conseil d'administration - bien accueilli par le management - à raider. A Wall Street, l'action du réseau social gagne 2% à 46,77 dollars. Le fondateur de Tesla, qui détient déjà 9,2% du capital de Twitter, propose de racheter le réseau social pour le prix bien plus élevé de 54,20 dollars par action en numéraire. Ce montant représente une prime de 38% avant que sa prise de participation ne soit dévoilée début avril. Cette offre représente une valorisation de 43 milliards de dollars pour 100% de Twitter.

" Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position en tant qu'actionnaire " a prévenu l'entrepreneur dans un document déposé auprès de la SEC. " C'est un prix élevé, et vos actionnaires vont l'adorer ".

Il précise ne pas avoir confiance dans le management, qui avait pourtant bien accueilli son éventuel arrivée au conseil d'administration au début du mois après l'annonce de son entrée au capital. Elon Musk avait finalement refuser de siéger.

" J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel en tant que plateforme de liberté d'expression dans le monde entier, et je pense que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie fonctionnelle. Cependant, depuis que j'ai investi, je me rends compte que l'entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal sous sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en entreprise privée " a expliqué Elon Musk.

Même si ce dernier est l'homme le plus riche du monde en raison de sa participation dans Tesla, la question du financement d'une telle opération reste posée. Pour le conseiller, il s'est adjoint les services de Morgan Stanley. Le marché affiche son scepticisme vis-à-vis de cette offre : le cours reste bien éloigné des 54,20 dollars offerts par le vibrionnant entrepreneur.

" Nous ne nous attendons pas à ce que l'offre soit acceptée par le conseil d'administration." L'offre de Musk est "bien inférieure aux sommets de mars 2021" a commenté JPMorgan.

