La valeur du jour à Wall Street - Electronic Arts : les investisseurs ravis des résultats, quid de la réaction des joueurs avec Fifa ?

(AOF) - Electronic Arts bondit de près de 13% à Wall Street, à 125,72 dollars par action, dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Ainsi, au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022, qui s'est achevé au 31 mars, l'éditeur de jeux vidéo a réalisé un bénéfice de 225 millions de dollars, soit 80 cents par action, contre 76 millions un an plus tôt. c'est largement mieux que le consensus FactSet, qui anticipait pour sa part un bénéfice de 66 cents par action.

Le chiffre d'affaires a quant à lui atteint 1,83 milliard de dollar (+35,6%), ou 1,75 milliard (+17,5%) en données ajustées ("net bookings"), quand les analystes espéraient respectivement 1,78 milliard et 1,77 milliard.

Le groupe californien a ainsi terminé l'année avec un bénéfice de 789 millions de dollars (-5,7%), soit 2,76 dollars par action, et un chiffre d'affaires de 6,99 milliards (+24,2%).

"L'exercice 2022 a été une année record", s'est félicité Andrew Wilson, le directeur général. "Avec des jeux étonnants, construits autour d'une propriété intellectuelle puissante, réalisés par des équipes incroyablement talentueuses, et un engagement exceptionnel dans nos services en direct, l'exercice 2023 devrait être une année d'innovation et de croissance pour Electronic Arts."

EA anticipe pour le nouvel exercice 2023 un bénéfice de 793 à 815 millions de dollars, soit 2,79 à 2,87 dollars par action, et un chiffre d'affaires de 7,6 à 7,8 milliards. Le chiffre d'affaires ajusté est quant à lui attendu entre 7,9 et 8,1 milliards de dollars. Le consensus vise respectivement 4,41 dollars par action, 7,85 milliards et 8,03 milliards de dollars.

Par ailleurs, l'éditeur de jeux vidéo a annoncé la fin de son partenariat avec la FIFA vieux de près de 30 ans, entraînant ainsi un changement de nom de son titre phare. Le prochain opus du célèbre jeu de football, FIFA 23, sera ainsi le dernier à porter le nom de la fédération, le prochain devant être baptisé "EA Sports FC".

"Ce transfert permettra à EA de proposer la plus grande expérience sportive interactive au monde à sa communauté grandissante, en collaboration avec plus de 300 partenaires du monde du football", explique l'éditeur. Le nouveau jeu devrait ainsi compter plus de 19 000 athlètes de 700 équipes, une centaine de stades et plus de 30 ligues dans le monde.

"Notre vision pour EA Sports FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent du monde, à l'épicentre du fandom du football", a déclaré Andrew Wilson.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La révolution du métavers - Ubisoft a réalisé une première étape dans la concrétisation de son métavers à travers le lancement d’Ubisoft Quartz, une plateforme où les joueurs pourront se procurer des objets virtuels certifiés et traçables sur une blockchain. De nouveaux acteurs ont levé ces derniers mois des centaines de millions de dollars. Leurs jeux (« Axie Infinity » ou «Blankos Block Party»), encore confidentiels, permettent aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs avatars ou de parcelles de terrain virtuel, qu’ils peuvent ensuite revendre à d'autres joueurs. Niantic, éditeur du jeu vidéo «Pokémon Go», vient de lever 300 millions de dollars pour financer des firmes opérant dans le métavers. La société s’est rapidement positionnée sur cette technologie dont est issu «Pokémon Go», qui a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus depuis sa sortie.