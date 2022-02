La valeur du jour à Wall Street : eBay déçoit sur ses prévisions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Le titre eBay perd 1,45% à 53,80 dollars du fait de ses perspectives défavorables. Réagissant à cette publication, JPMorgan a réduit son objectif de cours de 70 dollars à 60 dollars et confirmé sa recommandation Neutre. Le broker explique les prévisions décevantes par une base de comparaison défavorable et la hausse des investissements. Au quatrième trimestre, eBay a enregistré un bénéfice net de 1,97 milliard de dollars, soit 3,25 dollars par action, contre respectivement 845 millions de dollars et 1,21 dollar un an auparavant.

Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action des activités poursuivies est ressorti à 1,05 dollars, dépassant de 5 cent les attentes.

Les revenus ont progressé de leur côté de 5% à 2,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Ils sont aussi en hausse de 5% à taux de change constants.

La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a reculé de 10% à 20,7 milliards de dollars. Son recul est de 11% à taux de change constants.

Le spécialiste des enchères a aussi fait l'expérience d'une baisse des acheteurs, -9% à 147 millions et des vendeurs, -8% à 17 millions.

eBay plus généreux avec ses actionnaires

Le groupe va augmenter de 22% son dividende trimestriel à 22 cents par action et accroître son programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 1,01 et 1,05 dollar par action pour des ventes situées entre 2,43 et 2,48 milliards de dollars, en recul de 7% à 5%. Le marché était plus optimiste et anticipait 1,07 dollar et 2,6 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, eBay prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 4,20 et 4,40 dollars par action pour des revenus compris entre 10,3 et 10,5 milliards de dollars, soit au mieux en croissance de 3%.

