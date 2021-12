La valeur du jour à Wall Street - CVS relève ses objectifs financiers 2021

(AOF) - CVS lutte pour occuper la première place du S&P 500 jeudi à Wall Street, le titre progressant de 4,04% à 96,86 dollars. L'enseigne de pharmacies tient aujourd'hui sa Journée Investisseurs, au cours de laquelle elle compte expliquer comment l'investissement dans des secteurs à forte croissance et l'introduction de nouveaux produits, services et technologies de santé amélioreront la valeur pour les actionnaires. La société fournira également une plus grande visibilité sur ses attentes en matière de performance financière à court et à long terme.

"Le moment est venu d'entreprendre notre prochaine évolution majeure et de capitaliser sur notre rôle de première entreprise de solutions de santé en Amérique", a déclaré Karen S. Lynch, la PDG de CVS Health, en préambule du Capital Markets Day.

Avant que la présentation ne commence, le groupe a d'ores et déjà fait connaître ses nouveaux objectifs financiers pour l'exercice en cours et le prochain. Pour l'exercice 2021, CVS a ainsi relevé ses ambitions et s'attend désormais à un chiffre d'affaires d'au moins 290,3 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 286,5 à 290,3 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté est quant à lui espéré à 8 dollars par actions au minimum, contre une fourchette de 7,90 à 8 dollars par action auparavant.

Pour 2022, CVS vise des revenus de 304,0 à 309,0 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 8,10 à 8,30 dollars.

En outre, la société augmentera son dividende annuel de 10 %, de 2 à 2,20 dollars, à compter de la prochaine distribution de dividendes le 1er février 2022, et procèdera à un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars, qui sera utilisé pour compenser au moins la dilution liée à la hausse du nombre d'actions en 2022.

