La valeur du jour à Wall Street - COTY s'empare du contrôle de la marque de cosmétiques de Kylie Jenner

(AOF) - Coty Inc. gagne 1,68% à 12,10 dollars à la mi-séance après avoir annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique à long terme avec Kylie Jenner, pour développer conjointement l'activité beauté existante de la star de télé-réalité. Le groupe de parfums et de cosmétiques acquerra dans ce contexte, une participation de 51% dans la société en commandite pour 600 millions de dollars.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020.

"Ses deux marques, Kylie Cosmetics et Kylie Skin, sont deux des marques de beauté qui connaissent la croissance la plus rapide et la plus engagée sur les médias sociaux", a commenté le groupe dans un communiqué.

Coty s'attend à ce que la transaction contribue à la croissance du chiffre d'affaires net de son portefeuille de parfums, cosmétiques et soins de la peau, de plus de 1% par an au cours des trois prochaines années. L'opération devrait par ailleurs être neutre par rapport au bénéfice par action de Coty au cours de la première année, et relutive par la suite.

"Cette transaction est également une étape clé dans la transformation en cours de Coty en une entreprise plus ciblée et plus agile", a ajouté le groupe.

Concrètement, Coty aura la responsabilité globale du développement du portefeuille, tirant parti de ses connaissances et de ses capacités mondiales en matière de R&D, de fabrication, de distribution, d'expertise commerciale et de mise sur le marché.