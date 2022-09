La valeur du jour à Wall Street - Costco Wholesale trébuche sur sa marge

(AOF) - L’action Costco Wholesale cède 3,01% à 472,51 dollars, pénalisée par la pression sur les marges au quatrième trimestre. La marge brute a reculé de 74 points de base à 10,18% car le groupe de distribution sous format d’entrepôt a dû faire face à des coûts de transport et de main-d'œuvre plus élevés en raison de la hausse de l'inflation et des problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Au quatrième trimestre, clos fin août, le bénéfice net a atteint 1,87 milliard de dollars, soit 4,20 dollars par action contre respectivement 1,67 milliard de dollars et 3,76 dollars par titre, un an plus tôt. Le consensus a été dépassé de 1 cent au niveau du bénéfice par action.

Sur le trimestre, les ventes ont progressé de 15% à 72,09 milliards de dollars alors que le marché visait 72,04 milliards de dollars. La croissance, hors impact des changes et de l'essence, s'est élevée à 10,4%.

Les ventes annuelles ont dépassé 200 milliards de dollars pour la première fois, augmentant de 16% à 222,73 milliards de dollars.

Par ailleurs, le stock total de Costco à la fin du quatrième trimestre était en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise fait des promotions comme les grands détaillants américains Walmart Inc et Target. Cette dernière a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel, les consommateurs pressés par la hausse des prix ayant réduit leurs dépenses pour les articles non essentiels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.