La valeur du jour à Wall Street - Costco signe un chèque de 6,7 milliards de dollars à ses actionnaires

(AOF) - Costco progresse de 3,31% à 651,95 dollars, ce qui lui permet de se classer parmi les plus fortes progressions de l’indice S&P 500. Non seulement le distributeur sous format d’entrepôt a présenté des comptes trimestriels plus solides que prévu, mais il va verser un dividende exceptionnel de 6,7 milliards de dollars. "L'entreprise a réalisé des performances exceptionnelles avant et pendant la crise du Covid, et elle reproduit à nouveau ses performances supérieures dans l'ère post-Covid", souligne UBS. A l'Achat sur la valeur, l'objectif de cours a été rehaussé de 640 dollars à 725 dollars.

Egalement favorable au dossier, JPMorgan valorise l'action Costco à 660 dollars contre 652 dollars auparavant.

Au premier trimestre, clos le 26 novembre, le bénéfice net a atteint 1,59 milliard de dollars, à comparer avec un profit de 1,36 milliard un an avant. Le bénéfice par action s'est élevé à 3,58 dollars, soit 15 cents de mieux que les attentes.

Légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,1% à 57,8 milliards de dollars. Wall Street ciblait 57,79 milliards de dollars. Il a progressé de 3,8% à surface comparable.

Le distributeur américain, qui possède 2 magasins en France, a fait part de la décision de son conseil d'administration de verser un dividende exceptionnel de 15 dollars par action, soit un montant total d'environ 6,7 milliards de dollars. Il sera payable le 12 janvier aux actionnaires enregistrés à la clôture du 28 décembre.

"Il s'agira du cinquième dividende spécial déclaré par Costco en 11 ans et il sera financé par les liquidités existantes, la société continuant à bénéficier d'un taux plus élevé sur son solde de trésorerie", précise JPMorgan.

