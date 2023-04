La valeur du jour à Wall Street - Conocophilips révèle la feuille de route de son nouveau plan décennal

(AOF) - Groupe pétrolier, ConocoPhillips gagne 1,64% à 108,50 dollars après avoir présenté lors de sa réunion ce mardi les détails de son plan opérationnel et financier basé sur un prix de 60 dollars par baril de WTI en milieu de cycle. Ce plan prévoit des rendements durables et une croissance des flux de trésorerie pour les décennies à venir. Ses dépenses d'investissement devraient s'élever en moyenne à environ 10 milliards de dollars par an, ce qui se traduira par un taux de croissance annuel moyen de la production de 4 à 5 %, avec un taux de réinvestissement moyen d'environ 50 %.

Le groupe a relevé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 : celle-ci passera de 40-50% à 50-60%.

ConocoPhillips table aussi sur des croissances annuelles moyennes de son cash des opérations et de son FCF d'environ 6% et 11% respectivement, ainsi qu'un retour sur capitaux employés (ROCE) en amélioration de plus d'un point de pourcentage par an.

Son plan à horizon 2033 inclut aussi plus de 115 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour les distributions aux actionnaires, représentant plus de 90% de la capitalisation boursière, au 31 mars 2023.

Le groupe pétrolier prévoit une base de ressources d'environ 20 milliards de barils d'équivalent pétrole à moins de 40 dollars le baril WTI, ce qui représente une durée de vie des ressources de plus de 30 ans aux niveaux de production actuels.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.