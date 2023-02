La valeur du jour à Wall Street - Coca-Cola plus optimiste que le marché à propos de ses profits 2023

(AOF) - Coca-Cola recule légèrement de 0,52% à 60,30 dollars à New-York malgré d'excellents résultats au quatrième trimestre. Ses revenus ont été solides, augmentant de 7% à 10,1 milliards de dollars. Leur progression s'est élevée à 15% en organique grâce à la hausse des prix. Pour l'ensemble de l'année, les revenus ont augmenté de 11 % à 43 milliards de dollars, et la croissance interne est ressortie à 16 %. Pour 2023, Coca-Cola s'attend à une hausse de 4 à 5% du bénéfice par action ajusté en comparaison à 2,48 dollars en 2022. Wall Street cible une progression d'environ 3%.

Le groupe américain vise aussi une croissance organique entre 7 et 8% des revenus.

Sur le dernier trimestre de 2023, son bénéfice net a reculé de 16% à 2 milliards de dollars, soit 47 cents par action. Il est ressorti à 45 cents en données ajustées, en ligne avec les attentes.

La marque phare de boissons a signé de solides résultats profitant notamment de la hausse du prix de ses produits visant à freiner les effets de l'inflation.

Le bénéfice d'exploitation a ainsi augmenté de 24% pour ce trimestre à 2,08 milliards d'euros et de 6% pour l'année à 10,9 milliards de dollars. Sur les trois derniers mois de l'année, la marge d'exploitation s'est élevée à 20,5% contre 17,7% l'année précédente à la même période.

Pour le trimestre et l'année 2022, Coca-Cola a bénéficié de la forte croissance organique du chiffre d'affaires dans tous ses secteurs d'activité (boissons gazeuses pétillantes, boissons énergétiques, jus, et boissons à base de plantes et de thé...) partiellement compensée par des coûts d'exploitation plus élevés et une augmentation des investissements en marketing par rapport à l'année précédente.

James Quincey, président-directeur général de The Coca-Cola Company a déclaré après la publication des résultats de son groupe : " Nous gardons les consommateurs au centre de nos investissements en matière d'innovation et de marketing, tout en tirant parti de notre expertise en matière de gestion et d'exécution de la croissance des revenus ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.