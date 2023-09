La valeur du jour à Wall Street - Cisco s'empare de Splunk pour 28 milliards et ferme la marche du Dow Jones

(AOF) - Cisco a annoncé son intention d'acquérir le spécialiste de la cybersécurité, Splunk pour 157 dollars par action en numéraire, ce qui représente environ 28 milliards de dollars en valeur nette. Les investisseurs réagissent en reléguant l'action du spécialiste des réseaux à la dernière place de l'indice Dow Jones : - 3,94% à 53,32 dollars. Le prix proposé représente une prime de plus de 31% sur le cours de clôture de mercredi.

" Nos capacités combinées conduiront à la prochaine génération de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA ", a déclaré Chuck Robbins, PDG de Cisco. " De la détection des menaces et de la réponse à la prédiction et à la prévention des menaces, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes."

La transaction aura un impact positif sur le flux de trésorerie et la marge brute au cours de la première année fiscale suivant la clôture, et sur le bénéfice par action ajusté au cours de la deuxième année.

La clôture du rachat est prévue pour la fin du troisième trimestre de l'année civile 2024.

La transaction n'aura pas d'incidence sur le programme de rachat d'actions ou sur le dividende annoncés précédemment par Cisco.

