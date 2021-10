La valeur du jour à Wall Street - Chubb acquiert les activités vie et non-vie de Cigna en Asie pour 5,75 milliards de dollars

(AOF) - Chubb (+2,1% à 182,17 dollars) a signé un accord définitif pour acquérir les compagnies d'assurance vie et non-vie de Cigna, qui abritent les activités d'assurance dommages, complémentaire santé et vie, dans sept marchés d'Asie-Pacifique pour 5,75 milliards de dollars en espèces. Les opérations à acquérir comprennent les activités A&H et vie de Cigna en Corée, à Taiwan, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, à Hong Kong et en Indonésie, ainsi que sa participation dans une coentreprise en Turquie. Ces opérations ont généré environ 3 milliards de dollars de primes nettes souscrites en 2020.

L'acquisition permet à Chubb d'équilibrer davantage la part de l'Asie dans son portefeuille: les primes nettes souscrites passent ainsi d'environ 4 milliards de dollars à 7 milliards de dollars, soit environ 20% de l'activité de la société (hors Chine). Plus de 80% des primes de l'entreprise à acquérir proviennent de produits d'assurance complémentaire A&H (accident et santé), avec des primes passant de 3,7 milliards à 6,1 milliards de dollars. Ensemble, les produits A&H et vie représenteront 21 % du revenu global des primes de la société, contre 14 % aujourd'hui.

L'opération devrait également se traduire par une augmentation immédiate du bénéfice d'exploitation de base par action et du ROE pour l'ensemble de l'année 2023 de 6% et d'environ 55 points de base, respectivement. Chubb prévoit aussi un fort retour sur investissement (ROI), avec un ROI sur trois ans de 15% et un taux de rentabilité interne (IRR) d'environ 20%.

"La contrepartie en espèces de 5,75 milliards de dollars n'est pas subordonnée à un financement", précise Chubb. Le réassureur estime pouvoir réaliser plus de 80 millions de dollars d'économies une fois la transaction terminée, c'est-à-dire à partir de 2022 si les toutes les autorisations réglementaires sont obtenues.