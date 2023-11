La valeur du jour à Wall Street - Capri : forte baisse des profits trimestriels

(AOF) - Propriétaire des marques Michael Kors, Jimmy Choo et Versace, Capri recule de 1,66% à 47,39 dollars après avoir dévoilé une performance mitigée au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2024. "Les résultats du deuxième trimestre de Capri Holdings ont été inférieurs à nos attentes en raison des vents contraires macroéconomiques et des défis liés à la mise en œuvre du commerce électronique. Début juillet, nous avons mis en place une nouvelle plateforme de commerce électronique pour Michael Kors dans les Amériques", a expliqué le PDG, John D. Idol,.

Les revenus de Capri se sont élevés à 1,29 milliard de dollars, en diminution de 8,6% par rapport à l'an dernier à la même période. À taux de change constants, les revenus du groupe de luxe américain ont diminué de 10,1%.

Les ventes au détail totales des marques du groupe ont diminué en raison du ralentissement de la demande des consommateurs, principalement dans les Amériques, et de problèmes de mise en œuvre de la nouvelle plateforme de commerce électronique pour Michael Kors Americas.

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 100 millions de dollars et la marge opérationnelle à 7,7%, comparé aux 252 millions de dollars et à 17,8 % il y a un an sur la même période.

Le bénéfice net s'est établi à 90 millions de dollars, ou 77 cents dollar par action diluée contre 224 millions de dollars, ou 1,63 dollar par action diluée, l'année précédente. "Capri a fait d'importants rabais et publié des résultats décevants", a souligné Bernstein.

Cet été, Tapestry avait annoncé l'acquisition de Capri Holdings Limited.

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.