La valeur du jour à Wall Street - BlackBerry : bonne surprise au niveau du bénéfice par action ajusté

(AOF) - L'action BlackBerry gagne 4,45% à 2,935 dollars après avoir dévoilé mercredi soir un profit inattendu en données ajustées. Le groupe spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles a bénéficié d’une activité plus dynamique que prévu au quatrième trimestre, clos fin février. Le société technologique canadienne cotée à Wall Street prévoit d’afficher un cash flow positif sur l’exercice en cours.

Au quatrième trimestre, le groupe canadien a essuyé une perte de 56 millions de dollars, soit - 10 cents par actions, contre une perte nette de 495 millions de dollars, soit 85 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 3 cents, là où le marché anticipait une perte de 3 cents par titre.

Le chiffre d'affaires est pour sa part passé en un an de 151 à 173 millions alors que le marché visait 154,78 millions de dollars. La cybersécurité a généré 92 millions de dollars de ventes, l'Internet des objets, 66 millions de dollars et les Licences, 15 millions de dollars.

Sur le nouvel exercice, BlackBerry table sur des revenus situés entre 586 et 616 millions de dollars, dont de 130 à 138 millions de dollars au premier trimestre.

Le groupe technologique avait annoncé en fin d'année dernière la future scission de ses activités Internet des objets (IoT) et cybersécurité. Il prévoit entre 220 et 235 millions de dollars de chiffre d'affaires pour l'IoT cette année et entre 350 et 365 millions de dollars pour la cybersécurité.

Au niveau de l'ensemble de la société, BlackBerry anticipe une perte par action annuelle ajustée comprise entre 3 et 7 cents, dont une perte de 4 cents à cents au premier trimestre.

