La valeur du jour à Wall Street - Birkenstock attendu entre 46 et 48 dollars lors des premières cotations

(AOF) - Birkenstock Holding devrait ouvrir entre 46 et 48 dollars, à comparer avec un prix d’introduction de 46 dollars. Le célèbre fabricant de sandales avait dévoilé au début du mois une fourchette indicative de 44 à 49 dollars. Birkenstock, dont les produits sont de plus en plus vogue, est ainsi valorisé 8,6 milliards de dollars. 32,26 millions d’actions ont été cédés dans le cadre de son introduction à la Bourse de New-York, lui permettant de lever 1,48 milliard de dollars. Birkenstock est contrôlé par le fond d'investissement, L Catterton, co-fondé par LVMH.

Les anciens actionnaires détiendront environ 82,8% de la société après l'opération.

Les principaux objectifs de cette offre sont d'accroître la capitalisation et la flexibilité financière du groupe, de créer un marché public pour ses actions ordinaires et de faciliter son futur accès aux marchés des capitaux.

Au cours des dernières semaines, les nouveaux venus sur la place new-yorkaise ont connu des sorts divers. Le concepteur de puces britannique Arm, introduit en Bourse à 51 dollars, a atteint un plus haut à 69 dollars lors de sa deuxième séance de cotation, le 15 septembre. L'action est ensuite retombée sous 51 dollars et cote aujourd'hui 55,19 dollars, soutenue par des initiations de couverture positives de la part de plusieurs analystes, dont JPMorgan.

Instacart, entreprise spécialisée dans la livraison de produits alimentaires, a pour sa part connu un parcours plus défavorable. Son titre cote 25,80 dollars après avoir été introduit à 30 dollars, le 18 septembre.

Le spécialiste de l'automatisation du marketing pour l'e-commerce, Klaviyo, a été très recherché lors de sa première semaine de cotation avant de retomber. Le titre Klaviyo s'est ensuite bien repris et cote 35,40 dollars contre un prix d'introduction en Bourse de 30 dollars.

Le parcours boursier heurté de ces sociétés est intervenu dans un contexte de marché rendu difficile par la forte progression des taux longs. Ils retombent désormais depuis quelques jours.

