La valeur du jour à Wall Street- Best Buy relève ses objectifs

(AOF) - Entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public, Best Buy grimpe de 9,69% à 77 dollars à la bourse de New York. La société a publié un bénéfice net au troisième trimestre à 277 millions de dollars, ou 1,22 dollar par action, contre 499 millions de dollars, ou 2 dollar par action, il y a un an. Sur ce trimestre, le groupe affiche un BPA ajusté en baisse d'un tiers à 1,38 dollar et une marge d'exploitation en retrait de 1,9 point à 3,9%, pour des revenus de 10,6 milliards de dollars, en baisse de 10,4% en données comparables.

Corie Barry, PDG de Best Buy, a déclaré : " Tout au long du trimestre, nous nous sommes engagés à équilibrer notre réponse à court terme aux conditions actuelles et à bien gérer ce qui est sous notre contrôle, tout en faisant progresser nos initiatives stratégiques et en investissant dans des domaines importants pour notre croissance à long terme. En conséquence, nous avons livré des résultats du troisième trimestre supérieurs à nos attentes sur cette periode ".

Best Buy vise désormais des ventes comparables en recul d'environ 10% et une marge opérationnelle ajustée légèrement supérieure à 4%.

Concernant ses résultats trimestriels, ses revenus nationaux de 9,8 milliards de dollars ont diminué de 10,8 % par rapport à l'année dernière, principalement en raison d'une baisse des ventes comparables de 10,5 %.

Les revenus en ligne nationaux de 3,04 milliards de dollars ont diminué de 11,6 % sur une base comparable, et en pourcentage des revenus nationaux totaux, les revenus en ligne étaient de 31,0 % contre 31,3 % l'année dernière.

Ses revenus internationaux de 787 millions de dollars ont diminué de 14,9 % par rapport à l'année dernière. Cette baisse est principalement due à une baisse des ventes comparables de 9,3 % et à l'impact négatif d'environ 480 points de base des taux de change.

Depuis le début de l'année, la société a reversé un total de 1,06 milliard de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes de 595 millions de dollars et de rachats d'actions de 465 millions de dollars.

