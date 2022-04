La valeur du jour à Wall Street - Berkshire Hathaway devient le plus important actionnaire de HP Inc

(AOF) - L'action HP Inc bondit de 16,66% à 40,73 dollars et prend ainsi aisément la première place de l'indice S&P 500. Après l'acquisition par Elon Musk de 9,2% du capital de Twitter, un autre milliardaire, Warren Buffet, s'est emparé d'une part importante du capital d'une valeur technologique : HP Inc. Via sa société d'investissement, Berkshire Hathaway, il possède désormais une participation de 11,4% dans le fabricant de PC et d'imprimantes et en devient le premier actionnaire.

Berkshire Hathaway possède environ 121 millions d'actions, selon un document réglementaire, ce qui représentait un montant de 4,2 milliards au cours de clôture d'hier et désormais 4,9 milliards de dollars.

"Berkshire Hathaway est l'un des investisseurs les plus respectés au monde et nous lui souhaitons la bienvenue parmi les investisseurs de HP", a déclaré un porte-parole de HP, rapporte Bloomberg.

HP Inc évoluait sur un marché en déclin avant l'apparition du Covid; les PC personnels étant remplacés par les smartphones et les tablettes et le boom de la numérisation des documents pénalisant son activité d'imprimantes.

Ce n'est pas la première incursion du sage d'Omaha dans la technologie, qui conseille pourtant de seulement investir dans les sociétés que l'on comprend clairement. Warren Buffet a déjà été actionnaire d'IBM, mais il détient surtout une participation importante au capital d'Apple depuis 2016. Elle représente l'une des participations les plus importantes de Berkshire Hathaway. La société d'investissement détient 5,6% du créateur de l'iPhone.

Berkshire Hathaway a déjà annoncé en mars l'acquisition de l'assureur Alleghany pour 11,6 milliards de dollars. Le groupe n'a cependant pour l'instant que peu touché à son cash, qui atteignait 146,7 milliards de dollars en fin d'année dernière. Faute de cibles, Warren Buffet s'était consolé en rachetant des actions pour 27,1 milliards de dollars en 2022.