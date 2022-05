La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials tombe dans une ornière, mais la route reste dégagée

(AOF) - Applied Materials se replie de 1,88% à 108,66 dollars; l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ayant présenté des comptes et des perspectives décevants. Dans ce secteur où la demande excède déjà l'offre, pas de problème d'inflation des coûts, mais une chaîne d'approvisionnement perturbé par les confinements en Chine. Ce problème a coûté 350 millions de dollars de revenus au groupe technologique américain et il continuera d'affaiblir ses comptes sur le trimestre en cours.

Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a enregistré une progression de 15% de son bénéfice net à 1,54 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,85 dollar contre un consensus Bloomberg 1,91 dollar.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% pour atteindre le niveau de 6,245 milliards de dollars alors que le marché attendait 6,36 milliards de dollars. Applied Materials visait 6,35 milliards.

"La demande pour les produits et services d'Applied Materials n'a jamais été aussi forte, et pourtant nous restons limités par des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement", a déclaré le PDG, Gary Dickerson,. "Notre priorité est de travailler rapidement et de manière créative à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin d'apporter plus de capacité industrielle en ligne, tout en accélérant les inflexions technologiques qui, selon nous, permettront à Applied de dépasser le marché des semi-conducteurs dans les années à venir."

Applied Materials va continuer de souffrir de contraintes d'approvisionnement. Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,59 et 1,95 dollar pour des revenus de 6,25 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 2,05 dollars et 6,69 milliards de dollars.

" Malgré les difficultés d'approvisionnement, la demande d'équipements reste forte, les réservations d'équipements étant solides et l'augmentation du carnet de commandes donnant à l'équipe une visibilité claire jusqu'en 2023 et en 2024. La demande d'équipements continue d'être stimulée par la croissance du contenu des semi-conducteurs, l'utilisation historiquement élevée des usines, les migrations technologiques et l'accélération des ajouts de nouvelles capacités ", explique JPMorgan. Du fait de ces perspectives favorables, l'analyste reste favorable au dossier.

