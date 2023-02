La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials : mal récompensé pour sa bonne performance

(AOF) - En dépit de résultats et de perspectives favorables, Applied Materials n'échappe pas à la baisse des marchés emmenée par les valeurs technologiques. L'action de l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs cède 0,52% à 114,79 dollars. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré un repli de 4% de son bénéfice net à 1,72 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,03 dollars, soit 9 cents de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% pour atteindre le niveau de 6,74 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,69 milliards de dollars.

La société a généré 2,27 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation et a reversé 470 millions de dollars aux actionnaires, dont 250 millions de dollars en rachat d'actions et 220 millions de dollars en dividendes.

" Alors que l'économie et l'industrie des semi-conducteurs sont confrontées à des défis en 2023, Applied Materials a enregistré de solides résultats au premier trimestre, et nous pensons qu'Applied est bien positionné pour surpasser nos marchés cette année ", a déclaré Gary Dickerson, président et PDG.

Ces résultats meilleurs que prévu allaient de pair avec des perspectives favorables. Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,66 et 2,03 dollars pour des revenus de 6,4 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,78 dollar et 6,3 milliards de dollars.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

