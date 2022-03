La valeur du jour à Wall Street - Apple sous pression : Foxconn suspend ses opérations à Shenzhen

(AOF) - L'action Apple perd 1,80% à 151,94 dollars, amplifiant le recul du Nasdaq Composite. Son fournisseur, Foxconn, a annoncé qu'il interrompait ses activités sur ses sites de Shenzhen, dont l'un produit des iPhones, à la suite de la décision du gouvernement de confiner la ville pendant au moins une semaine. Shenzhen est un très important centre de fabrication de produits électroniques en Chine. Foxconn a réaffecté la production confiée à d'autres sites en Chine afin de réduire l'impact de la perturbation.

La Chine est confrontée à une nouvelle vague de Covid; le nombre de contamination atteignant un plus haut de 2 ans. La stratégie du pouvoir de tolérance zéro face à l'épidémie est mise à mal. Les investisseurs s’inquiètent de nouvelles perturbations des approvisionnements si cette vague prenait de l'ampleur.

