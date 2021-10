La valeur du jour à Wall Street - Apple perd sa couronne de première capitalisation mondiale au profit de Microsoft

(AOF) - Microsoft pèse plus de 2 450 milliards de dollars en Bourse et surpasse désormais Apple (-3,57% à 147,12 dollars), qui affiche une capitalisation d'un peu plus de 2 400 milliards de dollars. Le fabricant de l'iPhone subit ce déclassement après avoir vu son activité trimestrielle être amputée de 6 milliards de dollars en raison de contraintes d'approvisionnement au niveau des pièces de ses iPhone et iPad. Spécialisé dans le cloud et les logiciels, Microsoft n’est pas soumis à ces contingences matérielles.

La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 20,55 milliards de dollars, soit 1,24 dollar par action, contre respectivement 12,67 milliards de dollars et 73 cent par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est conforme aux attentes.

Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de près de 29% pour atteindre le niveau record pour un quatrième trimestre, à 83,36 milliards de dollars. Il est cependant inférieur aux attentes du marché : 84,7 milliards de dollars.

En effet, les revenus tirés de son produit vedette, l'iPhone, n'ont pas été à la hauteur des attentes en raison des difficultés d'approvisionnement en puces. Il a vu ses ventes progresser de 47% à 38,9 milliards de dollars, mais les analystes visaient 41,6 milliards de dollars. Selon UBS, les vents contraires de la chaîne d'approvisionnement ont réduit les ventes de 5 millions d'exemplaires.

Au total, les contraintes d'approvisionnement ont amputé les revenus du groupe de 6 milliards de dollars le trimestre alors qu'il anticipait seulement 4 milliards de dollars.

Les revenus tirés des Mac ont progressé de 1,6% à 9,17 milliards de dollars et ceux des iPad, de 21,4% à 8,25 milliards de dollars.

Pour leur part, les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont vu leurs ventes bondir de 25,6% pour atteindre 18,28 milliards de dollars. Les wearables (essentiellement les montres connectées) ont connu une croissance des revenus de 11,5% à 8,79 milliards de dollars.

" Compte tenu de l'incertitude persistante dans le monde à court terme, nous ne fournissons pas de prévisions de revenus, " a déclaré le directeur financier, Luca Maestri, lors de la conférence de presse avec les analystes. L'impact des contraintes d'approvisionnement sera cependant encore plus important que lors du dernier trimestre. UBS s'attend à ce que son manque à gagner en termes de revenus atteigne les 8 milliards de dollars.