La valeur du jour à Wall Street - Apple : la Chine et les perspectives jettent une ombre sur les résultats

(AOF) - L'action Apple (-0,95% à 175,89 dollars) est relégué à l'avant-dernière place de l’indice Dow Jones en raison de l’annonce d'un objectif de ventes pour le groupe et de revenus en Chine inférieurs aux attentes. Dans ce pays, le fabricant de l'iPhone est confronté à un contexte plus hostile, étant donné la guerre froide technologique sino-américaine, et à la concurrence plus forte que prévu de Huawei. UBS prévient que l'impact de la montée en puissance du groupe chinois ne s'est pas encore pleinement manifesté dans les chiffres.

La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 22,956 milliards de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre respectivement 20,721 milliards de dollars et 1,29 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti 7 cents au-dessus du consensus. Sur l'exercice, le bénéfice net a reculé à 97 milliards de dollars contre 99,8 milliards de dollars, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 1% pour atteindre 89,5 milliards de dollars. Il est également dépassé les attentes du marché : 89,28 milliards de dollars. Il s'agit de son quatrième trimestre consécutif de repli.

La Chine n'est pas à la hauteur des attentes

Très surveillées, les ventes en Chine ont reculé de 2,5% à 15,08 milliards de dollars alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 10%, selon les analystes interrogés par Bloomberg. L'action Apple avait été sous pression début septembre à la suite d'informations de presse sur l'interdiction de l'utilisation des iPhone par les fonctionnaires chinois. Cette interdiction aurait été étendue aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques.

Les revenus tirés des iPhone ont atteint le niveau record de 43,8 milliards de dollars, en progression de 2,8%. Ils sont conformes aux attentes.

En revanche, les revenus tirés des Mac ont chuté de près de 33,8% à 7,76 milliards de dollars, ressortant sous la prévision moyenne des analystes de 8,5 milliards de dollars.

La bonne surprise est venue des services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes et ont affiché une croissance plus forte que prévu. Leurs ventes ont augmenté de 16,3% pour atteindre 22,314 milliards de dollars alors que le marché anticipait 21,4 milliards de dollars.

S'agissant du premier trimestre du nouvel exercice, qui inclut la période stratégiques des fêtes de fin d'année, Apple anticipe des revenus stables. Wall Street anticipait une croissance d'environ 5%. JPMorgan prévient que cette prévision "est susceptible de soulever des inquiétudes quant au caractère durable de la résistance de l'activité du groupe, une fois que les vents porteurs du cycle du produit pour l'iPhone 15 s'atténueront en 2024".

