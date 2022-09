La valeur du jour à Wall Street - Apple : l'iPhone 14 prend la route des Indes

(AOF) - Apple gagne 2,03% à 153,49 dollars et figure parmi les valeurs technologiques soutenant le Dow Jones. Un mois après son lancement et avec quelques semaines d'avance, Apple a commencé à fabriquer des iPhone 14 en Inde. "Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde", a déclaré Apple dans un communiqué envoyé par courriel à la presse américaine. La firme à la pomme n'a pas communiqué plus de détails. Apple va probablement transférer environ 5% de la production de l'iPhone 14 en Inde à partir de fin 2022 et atteindre 25% en 2025, affirmait JPMorgan, la semaine dernière.

1 million d'iPhone 14 seraient ainsi fabriqués par mois au cours du dernier trimestre 2022. Apple construit des iPhone dans ce pays depuis 2017, mais celui-ci est appelé à prendre une place de plus en plus importante.

La fabrication d'un iPhone 14 étant très intensive en main d'oeuvre, l'Inde semble être un lieu d'implantation de choix en raison de ses vastes ressources en main-d'œuvre et des coûts compétitifs de cette dernière. Le gouvernement indien a en outre mis en place des politiques attrayantes, en offrant incitations financières, pour accroître la fabrication locale, tant pour le marché intérieur indien que pour le marché international.

Le groupe technologique américain souhaite diversifier la chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine en raison de la hausse des risques géopolitiques, mais aussi des problèmes d'approvisionnement provoqués par la politique "zéro Covid" de Pékin.

JPMorgan estime qu'environ 25% des produits d'Apple seront fabriqués en dehors de la Chine d'ici 2025, contre moins de 5% aujourd'hui.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.